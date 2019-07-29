أكار لواشنطن: تركيا القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على منطقة آمنة بسوريا

بحث وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمريكي، مارك إسبر، في اتصال هاتفي إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، أن أكار قال لنظيره الأمريكي إن "تركيا تعتبر القوة الوحيدة القادرة على ضمان السيطرة على المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.

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وأعرب الوزير التركي عن أمله بأن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

يذكر أن تركيا والولايات المتحدة تبحثان منذ فترة إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات بشمال شرقي سوريا. وهددت تركيا بشن عملية عسكرية هناك في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة.

المصدر: تاس