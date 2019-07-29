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ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات "داعش" في الصومال

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ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات
Reuters Feisal Omar
أرشيف - حطام سيارة مفخخة خارج العاصمة مقديشو، 8 سبتمبر 2014
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قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في شمال الصومال.

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ولم يذكر البيان الذي نشر، أمس السبت، تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت في منطقة جوليس الجبلية.

وبايعت حركة الشباب الصومالية تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيا منشقة عن هذه الحركة في شمال البلاد، بايعت تنظيم "داعش".

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة الضعيفة في مقديشو التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.

المصدر: رويترز

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