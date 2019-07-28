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الأمن المصري يقتحم أوكارا في السحر والجمال ويعتقل المئات

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يقتحم أوكارا في السحر والجمال ويعتقل المئات
Reuters
عناصر من القوات المصرية
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شن الأمن المصري حملات مكثفة لمواجهة أعمال التخريب، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة، ومكافحة الاتجار بالمواد المخدرة.

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وأسفرت الجهود بإشراف مساعد وزير الداخلية المصري علاء سليم، في منطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، أسفرت عن ضبط 666 متهما.

كما تم ضبط 687 قطعة سلاح ناري و1396 طلقة مختلفة الأعيرة، 1248 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وتم تنفيذ 434 ألفا و415 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما، ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوعا، و168 قضية أحداث، و7 آلاف و741 قضية مرافق عامة، و6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

المصدر: بوابة فيتو

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