السيسي يأمر بـ"تأسيس نموذج جديد للحياة في مصر"

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة إتمام تشييد مدن "الجيل الرابع" في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن السيسي شدد على أن "يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف الأقاليم" في مصر.

ودعا السيسي إلى "تأسيس نموذج جديد للحياة في مصر، يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة".

وبحسب المتحدث باسم رئاسة المصرية، فإن تلك المدن تتوزع على مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

المصدر: صفحة المتحدث الرئاسة المصرية