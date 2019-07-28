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الحوثيون: استهدفنا بطائرات مسيرة مفخخة مطار نجران في السعودية

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الحوثيون: استهدفنا بطائرات مسيرة مفخخة مطار نجران في السعودية
Reuters
أرشيف
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن سلاح الجو المسير نفذ ليلة السبت عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K" استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" اليوم الأحد، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"​​​.

وأكد أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية"، حسب تصريح المتحدث اليمني.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت يوم الخميس الماضي استهداف مرابض مقاتلات حربية وأماكن تذخيرها في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، إلا أن التحالف العربي نفى الاستهداف وأكد إسقاط الطائرات المسيرة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين قوات يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله"، والجيش اليمني التابع لقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

المصدر: سبوتنيك + المسيرة

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