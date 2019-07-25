الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة جوية غرب السعودية

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، استهداف مرابض مقاتلات حربية وأماكن تذخيرها في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف (كي 2) استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة اخرى".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت، الثلاثاء، إصابة قاعدة الملك خالد بالشلل جراء تعرض راداراتها ومواقع حساسة أخرى فيها، إلى هجوم بطائرات مسيرة مفخخة من نوع قاصف "كي 2"، الأمر الذي دفع بالجيش السعودي إلى نقل كنترولات التحكم والسيطرة إلى قواعد أخرى، بحسب "أنصار الله".

وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في عسير ومطارات جيزان ونجران وأبها، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

المصدر: وكالات