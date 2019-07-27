دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال زيارته طهران، إلى الاستفادة من "التجارب السابقة" لمنع التصعيد في الخليج ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات.

وأكد بن علوي، خلال لقاء عقده مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، "ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

وأشار بن علوي إلى أنه "يتعين على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، والابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو فرض تكاليف إضافية هي في غنى عنها على نشاطها التجاري أو تجارة الدول الأخرى".

وبحث بن علوي، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سبل تعزيز الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، فيما تحدثت تسريبات عدة عن حمله رسالتين إلى طهران من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية "أزمة ناقلات النفط" المستمرة.

ويقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، اليوم السبت، بزيارة هي الثانية له إلى طهران منذ يونيو الماضي، وسط توتر بالغ في منطقة الخليج إثر تصعيد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

المصدر: إرنا + وكالات