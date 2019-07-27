شمخاني: إيران المسؤولة عن توفير الأمن في الخليج

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال استقباله وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن إيران تعتبر نفسها المسؤولة عن توفير الأمن في الخليج.

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وأضاف شمخاني، أن "احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق قرصنة بحرية على عكس احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، الذي يعد إجراء قانونيا وفي إطار تطبيق القوانين البحرية وحفظ أمن الملاحة في الخليج"، مضيفا أن على جميع الدول دون استثناء مراعاة قوانين الملاحة الدولية للحفاظ على أمن مياه الخليج.

وأوضح شمخاني أن بعض دول المنطقة وعبر إجراءاتها المتسرعة، تعمل على القضاء على أجواء التفاهم والحوار وتصعب من القدرة على إدارة الأزمات في المنطقة، منوها إلى أن التدابير الأمنية في المنطقة يجب أن تتم عبر دول المنطقة، وتدخل الدول الأجنبية لن يؤدي إلا إلى مضاعفة مشاكل المنطقة، مؤكدا على سياسة إيران المبنية على ضبط النفس والتفاهم مع دول الجوار.

وشدد شمخاني على ضرورة أن يمنع المجتمع الدولي استمرار العمليات العسكرية غير المشروعة من قبل السعودية والإمارات ضد الشعب اليمني.

من جهته، قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إنه ينبغي الاستفادة من التجارب السابقة للحد من إثارة التوتر في المنطقة والحيلولة دون القيام بإجراءات من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي، مؤكدا أنه على جميع الدول مراعاة قوانين السلامة في مضيق هرمز.

وشدد بن علوي أنه على جميع الدول الحيلولة دون فرض تكاليف إضافية على تجارتهم وتجارة الدول الأخرى في المنطقة.

المصدر: RT