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إصابة عدد من الجنود السوريين جراء تفجير إرهابي بريف درعا جنوب سوريا

أخبار العالم العربي

إصابة عدد من الجنود السوريين جراء تفجير إرهابي بريف درعا جنوب سوريا
مليحة العطش - ريف درعا
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن إرهابيا فجر نفسه بحزام ناسف اليوم السبت خلال اقتحام عناصر من الجيش السوري مركزا للمسلحين في بلدة مليحة العطش بريف درعا ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود.

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وذكرت وكالة "سانا" أن الجنود الذين أصيبوا جراء التفجير تم نقلهم إلى مشفى الصنمين لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد مدينة درعا وريفها هجمات ينفذها المسلحون بين الحين والآخر.

وتمكن الجيش السوري في شهر يونيو العام الماضي من استعادة السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي وطرد إرهابيي "جبهة النصرة" منها.

المصدر: سانا

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