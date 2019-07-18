مقتل طفلين بهجوم مسلح في ريف درعا الشمالي

أفادت مراسلتنا نقلا عن مصدر طبي، بأن طفلين قتلا اليوم الخميس برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.

وتشهد مدينة درعا هجمات ينفذها المسلحون، أسفر آخرها عن مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 16 آخرين أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نهاية الأسبوع الماضي، عن تعرض دورية من الشرطة العسكرية التابعة لها لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة درعا دون وقوع إصابات بين العسكريين الروس.

المصدر: RT