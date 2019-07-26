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إصابة أكثر من 50 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة

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إصابة أكثر من 50 فلسطينيا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
صورة من الأرشيف
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أصيب أكثر من 50 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، أثناء الجمعة الـ 68 لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة مختلفة، منها 38 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن بين الإصابات 22 طفلا و3 سيدات إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف للخدمات الطبية".

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وأفادت وكالة "معا" بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على المحتجين الفلسطينيين شرقي مدينة غزة، واستخدموا قنابل الغاز ضد الخيام في مخيم العودة شرق خان يونس.

من جهتها، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة تحت شعار "مجزرة وادي الحمص"، دعما لأهالي القدس الذين هدمت القوات الإسرائيلية بيوتهم في صور باهر.

المصدر: RT + "معا"

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