دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على روح الرئيس التونسي الراحل (فيديو)

ذكرت وزارة الخارجية التونسية، يوم الخميس، أن ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفوا دقيقة صمت، حدادا على روح الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تقرر تنكيس الأعلام في المؤسسات الأممية في نيويورك، يوم الجمعة 26 يوليو، حدادا على الرئيس الراحل، كما ستنظم الجمعية العامة يوم الخميس المقبل 1 أغسطس 2019 جلسة خاصة لتأبين الرئيس الراحل.

وكان الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن أسفه لخبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بالشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد، مشيرا إلى الدور البارز الذي اضطلع به في قيادة المرحلة الانتقالية للبلاد بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، صباح الخميس 25 يوليو، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية مساء يوم الأربعاء 27 يوليو.

المصدر: وكالات