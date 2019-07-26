الجزائر تعلق جميع الحفلات حدادا على الرئيس التونسي

علق الديوان الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر كل الحفلات والبرامج الفنية المبرمجة في البلاد، حدادا على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأعلن الديوان تعليق كافة البرامج الفنية التابعة للديوان، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس.

الديوان الوطني للثقافة والإعلام يعلم جمهوره ، أن برنامجه الفني عبر مختلف الفضاءات التابعة له سيعلق وذلك للحداد الوطني إثر وفاة الرئيس الراحل للجمهورية التونسية الشقيقة "باجي القايد السبسي " pic.twitter.com/MQ05RuaLDQ — ONCI (@ONCI_OFFICIEL) 25 июля 2019 г.

كما أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الحداد 3 أيام ابتداء من أمس الخميس.

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وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه "وعلى إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019".

وأضاف البيان أن عبد القادر بن صالح "أمر بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، صباح الخميس 25 يوليو، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية مساء يوم الأربعاء 27 يوليو.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أدى اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب البرلمان، ليشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين انتخاب رئيس في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور، علما أن الهيئة العليا للانتخابات أعلنت 15 سبتمبر موعدا أوليا للاستحقاق الرئاسي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية