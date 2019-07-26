ظريف يلتقي بن علوي السبت وأزمة الناقلات النفطية تتصدر المباحثات

يلتقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم السبت، نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران لبحث آخر التطورات في الخليج والتوتر بين طهران ولندن.

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وتأتي زيارة بن علوي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، وبهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

يذكر أن بن علوي كان قد زار طهران في 20 مايو الماضي وتبادل وجهات النظر مع الوزير ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: RT + إرنا