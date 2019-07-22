وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران السبت المقبل

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الاثنين، بأن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، سيزور إيران السبت المقبل لمناقشة تطورات المنطقة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وحضت سلطنة عمان أمس الأحد طهران على الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها الحرس الثوري يوم الجمعة الماضي في مضيق هرمز، وطالبت كل الأطراف بممارسة ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

وكانت بريطانيا توعدت إيران برد "مدروس وقوي" إثر احتجاز طهران ناقلة النفط البريطانية، في خطوة وصفها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بأنها "الرد المناسب" على احتجاز ناقلة محملة بالنفط الإيراني في جبل طارق في الـ 4 من الشهر الحالي.

المصدر: "رويترز"