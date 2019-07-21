عمان تدعو إيران للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

دعت سلطنة عمان السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس.

وقالت مسقط في بيان نقلته وسائل إعلام عمانية اليوم الأحد، إن السلطنة تتطلع إلى إطلاق الحكومة الإيرانية سراح السفينة البريطانية وتدعو الجميع إلى حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وأضافت: "سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم تعريض مضيق هرمز لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

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وكانت بريطانيا قد توعدت إيران برد "مدروس وقوي" إثر احتجاز طهران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز قبل يومين، في خطوة وصفها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بأنها "الرد المناسب" على احتجاز ناقلة محملة بالنفط الإيراني في جبل طارق في الـ 4 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات