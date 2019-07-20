كشفت صحيفة "تيلغراف" أن الحكومة البريطانية تعتزم استهداف طهران بعقوبات قد تشمل تجميد أصولها، ردا على احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الأحد عن اتخاذ "مجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية بحق السلطات الإيرانية، بما فيها تجميد محتمل للأصول"، لمحاسبتها على احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" الجمعة.

ورجحت الصحيفة أن بريطانيا قد تلجأ إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران والتي تم رفعها في عام 2016 بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت "تيلغراف" عن هانت قوله عقب اجتماع للجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية جرى السبت، إن احتجاز "ستينا إمبيرو" أثار "تساؤلات خطيرة للغاية" حول أمن السفن البريطانية والدولية في مضيق هرمز.

وأضاف هانت أنه سيطلع الوزراء الأحد على إجراءات جوابية تنوي الحكومة اتخاذها بشأن حادث احتجاز الناقلة.

المصدر: "تيلغراف"