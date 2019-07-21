لاريجاني: البريطانيون مارسوا القرصنة وتلقوا الرد المناسب

ندّد رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني باحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، ووصف فعلة لندن هذه بالقرصنة، مؤكدا أنها تلقت الرد المناسب.

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وقال حسين علي حاجي دليكاني النائب عن أهالي شاهين شهر في الاجتماع المفتوح للبرلمان اليوم الأحد موجها خطابه إلى لاريجاني، إنه كان من المتوقع التحدث عن المفاخر التي حققتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في احتجاز ناقلة النفط البريطانية وفق المادة 110 من النظام الداخلي للمجلس، إلا أن لاريجاني أجابه باختصار قائلا إن البريطانيين قاموا بالقرصنة وتلقوا الرد المناسب.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

المصدر: وكالات