الإفراج عن أسيرة فلسطينية بعد اعتقال دام أكثر من عام

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الكاتبة الفلسطينية، لمى خاطر (43 عاما) الأم لـ5 أطفال، بعد 13 شهرا من الاعتقال عبر حاجز "الجلمة" العسكري قرب مدينة جنين.

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يذكر أن محكمة عوفر العسكرية التابعة لسلطات إسرائيل، أصدرت بتاريخ 10 يونيو الماضي، حكما بالسجن 13 شهرا وغرامة مالية 4000 شيكل على الأسيرة التي اعتقلت في 24 من يوليو 2018، عقب مداهمة منزلها في مدينة الخليل، بذريعة ممارسة التحريض ضد إسرائيل عبر كتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT