قالت وسائل إعلام فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبعدت الفتى المقدسي، مالك النابلسي (14 عاما)، عن المسجد الأقصى لمدى 14 يوما، إثر قيامه بالبصق على المدون السعودي، محمد سعود.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، يوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاءات لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة "مهاجمة المدون السعودي محمد سعود أثناء جولة قام بها الأخير في المسجد الأقصى المبارك".

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ووفقا لمدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، فقد شنت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات والاستدعاءات للشبان المقدسيين، بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي للشرطة الإسرائيلية.

وقد طرد فلسطينيون مقدسيون، يوم الاثنين، المدون السعودي من باحات المسجد الأقصى، متهمينه بـ "التطبيع مع الاحتلال"، على خلفية فيديوهات نشرها مسبقا يهاجم فيها الشعب الفلسطيني ويدعم من خلالها إسرائيل، بالإضافة إلى مشاركته ضمن وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام