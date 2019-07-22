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مقدسيون يطردون ناشطا سعوديا من باحات الأقصى

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تعرض ناشط سعودي مشارك في وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، للضرب والإهانة والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس.

واحتج المقدسيون الموجودون في المكان على زيارة الناشط محمد سعود للكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبروه "تطبيعا مع الاحتلال". 

وقدم الناشط السعودي محمد سعود نفسه على أنه طالب قانون، وقد كتب اسمه بالأحرف العبرية على حسابه على تويتر، ودعا في تغريدة له إلى علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وسارع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي للاحتجاج في تغريدة قائلا إن ما حدث مع الناشط في القدس من قبل "البلطجة شيء مؤسف للغاية"، متابعا "هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا".

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المصدر: RT

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