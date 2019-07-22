مقدسيون يطردون ناشطا سعوديا من باحات الأقصى

تعرض ناشط سعودي مشارك في وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، للضرب والإهانة والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس.

واحتج المقدسيون الموجودون في المكان على زيارة الناشط محمد سعود للكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبروه "تطبيعا مع الاحتلال".

هكذا استقبل ابناء مدينة القدس صحفي سعودي مطبع مع الاحتلال#اسقبال_يليق_بالمطبعينpic.twitter.com/nTlDWs8sZk — هاشم السيد حسن (@sayedhashem77) July 22, 2019

وقدم الناشط السعودي محمد سعود نفسه على أنه طالب قانون، وقد كتب اسمه بالأحرف العبرية على حسابه على تويتر، ودعا في تغريدة له إلى علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

ما حدث مع الناشط @mohsaud08 في أورشليم القدس من قبل البلطجة شيء مؤسف للغاية ،، هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا.

ما أقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل. عيب عليكم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 22, 2019

وسارع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي للاحتجاج في تغريدة قائلا إن ما حدث مع الناشط في القدس من قبل "البلطجة شيء مؤسف للغاية"، متابعا "هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا".

وين رايح يا روح امك؟ كنك مفكر دخول القدس زي دخول الكنيست الإسرائيلي؟

يلا برة.. فلسطينيون يطردون سعودي دخل الكنيست الإسرائيلي ثم حاول دخول القدس pic.twitter.com/3OHk49eBff — مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) July 22, 2019

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المصدر: RT