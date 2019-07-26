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الفرقاء في ليبيا واليمن يعزون تونس بوفاة رئيسها

أخبار العالم العربي

الفرقاء في ليبيا واليمن يعزون تونس بوفاة رئيسها
RT
الباجي قايد السبسي
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نعت الحكومات "الشرعية واللاشرعية" في ليبيا واليمن أمس الخميس الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

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وأعلنت حكومة الوفاق في ليبيا المعترف بها دوليا الحداد ثلاثة أيام بجميع مؤسسات الدولة وتنكيس الأعلام.

كما أرسل قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر برقية تعزية إلى تونس في وفاة رئيسها السبسي، أعرب فيها أن ليبيا تقف بأكملها مع تونس في هذا المصاب، وأن ليبيا وتونس شعب واحد.

وبعث الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، أمس الخميس، إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر والوزير الأول التونسي يوسف الشاهد، برقية تعزية ومواساة في وفاة السبسي.

الفرقاء في ليبيا واليمن يعزون تونس بوفاة رئيسها

وعبر هادي في برقيته "عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب التونسي بهذا المصاب الأليم"، مشيرا إلى "حنكة وحكمة السبسي ومعه كل الخيرين من قيادات وأبناء الشعب التونسي الشقيق في تجاوز الظروف والتحديات والخروج بتونس إلى رحاب الأمن والاستقرار المنشود".

كذلك عبر محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن (في صنعاء) عن أسفه لنبأ الوفاة، وقال في تغريدة على "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة".

وأضاف: "ونود أن نعرب للأشقاء في تونس، حكومة وشعبا، عن خالص التعازي وصميم المواساة. سائلين الله تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه".

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء يوم الأربعاء 24 يوليو.

المصدر: RT

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