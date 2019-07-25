محمد الناصر: سأكون رئيس جميع التونسيين دون استثناء أو تمييز (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، مساء اليوم الخميس، توليه مهامه الجديدة رئيسا للبلاد، عقب إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وتعهد الناصر البالغ من العمر 85 عاما، والذي شغل منصب رئيس مجلس نواب منذ 2014، في أول كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي "بالعمل بأحكام الدستور، والالتزام بالحفاظ على استقلال تونس وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعاتها".

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وقال رئيس الجمهورية الجديد إنه سيكون رئيس جميع التونسيين دون استثناء أو تمييز، وإنه سيعمل على إرساء السلم الاجتماعي، ودعم الحوار بين مختلف الأطراف والحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس، حسب تعبيره.

ودعا التونسيين والتونسيات إلى وحدة الصف، ومزيد من البذل والعطاء، وإعلاء قيمة العمل والأمل، مؤكدا أنها قيمة "تصنع الثقة والمعجزات"، وفق قوله.

ودعا محمد الناصر أيضا، الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات إلى الثقة في مؤسسات الدولة والالتفاف حولها لتبقى تونس حرة ومستقلة ومنيعة.

كما طمأن الرئيس الجديد التونسيين قائلا إن "مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة وجاهزية تامة"، مشددا على أن الدولة مستمرة، وأن مسيرة تونس مستمرة كذلك.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء