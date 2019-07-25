حددت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تاريخ 15 سبتمبر 2019 موعدا جديدا لإجراء الإنتخابات الرئاسية، والتي كان من المفترض أن تجرى في 17 نوفمبر.

وصرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في وقت سابق اليوم، بأن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقا للتباحث في الأجندة الجديدة.

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وأشار في تصريحاته لإذاعة "موزاييك إف إم" إلى أن تعديلا سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسية إلى أجل أقصاه 90 يوما.

وأفاد رئيس الهيئة بأن "الأجندة الانتخابية ستعدل وفقا للظرف الذي تعيشه تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك مبدئيا بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما وفق ما ينص عليه الدستور".

وأضاف بفون: "نحن مطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما، بالتالي لا يمكن إجراؤها في شهر نوفمبر".

وجاءت تصريحات بفون إثر الإعلان عن وفاة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي صباح الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية يوم الأربعاء 24 يوليو، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري حيث وافته المنية.

المصدر: وكالات + "موزاييك إف إم"