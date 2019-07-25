الخارجية الروسية: احتجاز سفينتنا خبر سيئ جدا والبعض في كييف يريد تصعيدا لحادث كيرتش

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن احتجاز أوكرانيا ناقلة "Nika Spirit" الروسية "خبر سيئ جدا"، متهما مسؤولين في كييف بالسعي إلى تصعيد جديد لحادث مضيق كيرتش.

وقال كاراسين، في تصريح مقتضب لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "هذا خبر سيئ جدا، وهناك في كييف من يريد استمرارا قاسيا لاستفزازهم الذي تم القيام به في 25 نوفمبر بمضيق كيرتش. سندرس الواقعة بصورة دقيقة".

وفي غضون ذلك، أكدت السفارة الروسية لدى كييف أن السلطات الأوكرانية أخلت سبيل أفراد طاقم السفينة التي لا تزال محتجزة في ميناء إسماعيل، وهم الآن في الطريق إلى وطنهم.

واحتجزت قوات الأمن الأوكرانية، في وقت سابق من الخميس، الناقلة الروسية "Nika Spirit"، زاعمة أنها سفينة "Neyma" التي تتهمها كييف بعرقلة سبيل سفن تابعة لأوكرانيا خلال الحادث في كيرتش، في 25 نوفمبر 2018، حينما أوقفت روسيا 3 سفن أوكرانية وعلى متنها 24 بحارا بسبب انتهاكها المياه الروسية خلال المرور من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر المضيق.

المصدر: نوفوستي + وكالات