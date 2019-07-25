سفارة موسكو في كييف: إخلاء سبيل طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا

أعلنت سفارة موسكو لدى كييف أن قوات الأمن الأوكرانية أخلت سبيل أفراد طاقم السفينة الروسية المحتجزة في ميناء إسماعيل الأوكراني، موضحة أنهم الآن في طريقهم إلى روسيا.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم السفارة، دينيس غولينكو، في تصريح صحفي مقتضب: "أفراد الطاقم في الطريق إلى وطنهم، والسفينة نفسها لا تزال باقية في إسماعيل".

من جانبه، نقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن مصدر في أجهزة أمن البلاد قوله إنه "تم الإفراج عن البحارة المحتجزين اليوم في الناقلة الروسية".

وأضاف المصدر: "ومع ذلك، تم إلزام البحارة الروسية بالتعهد بالمثول للاستجواب حال استدعائهم من قبل التحقيق، الأمر الذي لا يمنعهم قانونيا من مغادرة أوكرانيا، حيث يجري التعامل معهم في إطار القضية باعتبارهم شهود عيان، وبالتالي لا تفرض أي قيود على تنقلهم".

وفي غضون ذلك، ذكر متحدث باسم النيابة العامة الأوكرانية لوكالة "رويترز" أن فريق التحقيق أجرى استجوابا بحق 10 أفراد من طاقم السفينة الروسية.

واحتجزت قوات الأمن الأوكرانية، في وقت سابق من الخميس، الناقلة الروسية Nika Spirit، زاعمة أنها سفينة Neyma التي تتهمها كييف بعرقلة سبيل سفن تابعة لأوكرانيا خلال الحادث في مضيق كيرتش في نوفمبر 2018.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، إنه احتجز، بالتعاون مع النيابة العسكرية الأوكرانية، "ناقلة النفط الروسية Neyma التي قامت في نوفمبر عام 2018 بتقييد حركة سفن المدفعية المدرعة الصغيرة نيكوبول وبيرديانسك وزورق السحب ياني كابو التابعة للقوات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش".

وتقول كييف إن التحقيق الذي أجرته كشف أن أصحاب الناقلة غيروا اسم السفينة من Neyma إلى Nika Spirit بعد حادث مضيق كيرتش.

وردا على هذه التطورات، قالت الخارجية الروسية إنها على علم باحتجاز السفينة، مشددة على أن "أوكرانيا عليها التفكير جيدا في عواقب ما يحدث".

المصدر: وكالات