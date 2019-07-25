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مفوضية اللاجئين: مخاوف من مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

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مفوضية اللاجئين: مخاوف من مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا
Reuters
غرق زورق قبالة ساحل ليبيا- أرشيف
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أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم سفينة قبالة ساحل ليبيا.

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وقالت المفوضية اليوم الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

وتعد ليبيا المنطلق الرئيس للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.

المصدر: "رويترز"

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