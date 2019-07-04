أصدرت الأمم المتحدة تقريرها اليوم الخميس حول الغارة الجوية التي تعرض لها مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين اللاشرعيين في العاصمة الليبية طرابلس.

إقرأ المزيد

وقالت الأمم في تقريرها إن المركز تلقى ضربتين جويتين، الأولى استهدفت مرآبا غير مأهول والثانية استهدفت مهجعا لحوالى 120 لاجئا ومهاجرا.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن هناك تقارير تحدثت عن "أن حراس المركز الليبيين أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الهرب بعد الغارة الأولى".

وقتل 53 شخصا بينهم 6 أطفال وجرح العشرات، إثر غارة جوية مجهولة استهدفت مركز تاجوراء شرقي طرابلس.

وفيما دانت حكومة الوفاق الهجوم ودعت المجتمع الدولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، نفى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر مسؤوليته عن الغارة.

المصدر: "رويترز"