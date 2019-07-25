علاء مبارك ينتقد وزيرة مصرية أثارت جدلا بتصريحاتها في كندا

علق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على تصريحات وزيرة مصرية هددت بـ"تقطيع" و"نحر" المسيئين لمصر في الخارج.

وكتب علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لا شك أننا جميعا كمصريين نحب بلدنا، ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا هو كلام غير مسؤول".

وأضاف مبارك أن ما صرحت به الوزيرة ما كان يجب أن يقال، حتى لو كان عفويا وعن غير قصد، بسبب احتمال استخدامه من قبل من أسماهم بـ"المتربصين".

لا شك اننا جميعاً كمصريين نحب بلدنا ولا نقبل اى كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية فى كندا (ان اى حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله ايه !يتقطع !هو كلام غير مسئول ما كان يجب ان يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لانه بيتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 24 июля 2019 г.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قد أثارت جدلا بتصريحاتها خلال لقائها أعضاء الجالية المصرية في كندا، قالت فيها: "أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع"، إلا أنها أعربت عن "أسفها" لانتشار مقطع الفيديو المنسوب لها، معتبرة أن حديثها جرى "تحريفه"، وعلقت:"أسفت بشدة لذلك، لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم".

المصدر: RT