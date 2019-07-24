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وسائل إعلام تونسية: نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكري

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وسائل إعلام تونسية: نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكري
Reuters Zoubeir Souissi
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (صورة أرشيفية)
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نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر وصفت بالموثوقة، قولها إنه تم نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية طارئة".

ووفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي، فقد أدخل السبسي المستشفى في مناسبتين سابقتين عقب أزمتين صحيتين حادتين.

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وتثير حالة السبسي الصحية جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة وأن ظهوره الإعلامي منذ تعرضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسبتين، آخرهما لقاء جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، يوم الاثنين الماضي.

وظهر في مناسبة قبلها يوم 5 يوليو الجاري، من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، قام خلاله بتوقيع أمر دعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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