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الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى

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الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى
Reuters
باب الرحمة في القدس (صورة أرشيفية)
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نفى مصدر أردني مسؤول صحة ما قال إنها مزاعم صحفية إسرائيلية حول التوصل لاتفاق مع المملكة يقضي بغلق باب الرحمة في المسجد الأقصى لـ 6 أشهر، ومن ثم تحويله لمكتب يتبع وزارة الأوقاف.

وأكد المصدر في رد على سؤال حول ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن "لا أساس لهذه المزاعم وأن موقف الأردن الثابت يؤكد أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي".

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وأضاف المصدر أن الأردن "يرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة"، مشددا على ضرورة ترميم الباب و"إعادة وضعه كما كان قبل أن تغلقه سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003".

كما شدد المصدر على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.

المصدر: وكالات

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