أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي الإماراتي (تحية النسر - استجابة النسر 2019).

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وأوضح المتحدث العسكري المصري، أن التدريب يأتي بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .

ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، من الفرقاطات وقوارب الصواريخ وصائدات الألغام، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل الفرق المتخصصة بأعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل. كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

ووفقا للبيان بدأت المرحلة الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، ومناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقا، كما عُقدت العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر.

كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة تستعد لتنفيذ التدريب المشترك "استجابة النسر" وذلك بإجراء بيان عملي لاقتحام سفينة مشتبه بها.

ووفقا للجيش المصري تأتي تلك التدريبات لصقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

المصدر: RT