 
مباشر

قلق كويتي من وتيرة التصعيد في المنطقة بين إيران وبريطانيا

أخبار العالم العربي

قلق كويتي من وتيرة التصعيد في المنطقة بين إيران وبريطانيا
AFP
زوارق إيرانية في منطقة الخليج العربي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5kf

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن بلاده تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعيد في المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثل في احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية.

إقرأ المزيد
"ستينا بالك" تقدم طلبا لإيران لزيارة طاقم ناقلتها المحتجزة

وقال المصدر، إن "دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة حدة التوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء الأزمة".

ودعا، لأن "تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولیة في المنطقة الحيوية من العالم".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي ناقلة النفط "ستینا إمبیرو" البريطانية، وقال إنها "خرقت قوانين الملاحة البحرية" وتسببت في حادث تصادم مع مركب صيد.

المصدر: كونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا