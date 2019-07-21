قلق كويتي من وتيرة التصعيد في المنطقة بين إيران وبريطانيا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن بلاده تتابع بقلق بالغ تسارع وتیرة التصعيد في المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثل في احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية.

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وقال المصدر، إن "دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة حدة التوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء الأزمة".

ودعا، لأن "تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولیة في المنطقة الحيوية من العالم".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي ناقلة النفط "ستینا إمبیرو" البريطانية، وقال إنها "خرقت قوانين الملاحة البحرية" وتسببت في حادث تصادم مع مركب صيد.

المصدر: كونا