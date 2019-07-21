"اير فرانس" تطمئن زبائنها والمصريين

أكدت شركة "اير فرانس" اليوم الأحد أن رحلاتها إلى القاهرة مستمرة، بغضّ النظر عن قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية والألمانية تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان مكتوب للمتحدث باسم "اير فرانس" أنه "بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت "اير فرانس" مواصلة رحلاتها إلى القاهرة".

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وكانت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" ذكرت أمس السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "في إجراء احترازي" لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

وقالت "لوفتهانزا" الألمانية بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونخ وفرانكفورت إلى القاهرة أمس السبت على أن تستأنفها اليوم الأحد.

المصدر: "رويترز"