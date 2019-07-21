نشر عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" توقف فيها عند أسباب إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وقال المخلافي: "من الغريب أن تعلّق شركة الطيران البريطانية رحلاتها إلى مصر العربية في قمة المواجهة مع إيران واختطاف الأخيرة سفينة بريطانية".

وأضاف أن "مواقف بريطانيا والإشارات التي ترسلها لدول المنطقة تحتاج إلى كثير من التفسير!".

من الغريب ان تقوم شركة الطيران البريطانية بوقف رحلاتها الى #مصر_العربية في قمة المواجهة مع ايران واختطاف الاخيرة لسفينة بريطانية.

مواقف بريطانيا والإشارات التي ترسلها لدول المنطقة تحتاج الى كثير من التفسير!. — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) July 21, 2019

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية مساء السبت تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ"إجراء احترازي" في إطار تقييم للأمن هناك.

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وجاء في بيان الخطوط البريطانية: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات بالعالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري أن السفارة البريطانية في القاهرة أكدت أن قرار تعليق الرحلات إلى مطار القاهرة لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية.

من المهم الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" قررت أيضا وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور "لأسباب أمنية"، لتتراجع بعد ذلك وتنشر بيانا ثانيا قالت فيه إنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر: RT + وكالات