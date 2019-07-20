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مصر ترد على قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة 

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مصر ترد على قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة 
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مطار القاهرة الدولي في مصر
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري أن السفارة البريطانية في القاهرة أكدت أن قرار تعليق الرحلات إلى مطار القاهرة لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية.

وأضاف المصدر إلى أنه يجري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

من جانبها، قامت وزارة الطيران المدني بزيادة "السعة المقعدية" لطائرات شركة "مصر للطيران" المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة من طراز "بوينغ - 787 دريملاينر" الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية إلى مطار "هيثرو" البريطاني لتيسير نقل الركاب خلال فترة التعليق.

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الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة لأسبوع كـ "إجراء احترازي"

بدوره، أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أحمد فوزي، أن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" لم تبلغ نظيرتها المصرية بأي ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في مطار القاهرة.

وشدد فوزي، على أن "قرار الشركة البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام شأن داخلي بحت".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد أعلنت في بيان تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ "إجراء احترازي" للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك.

وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات (التي تصلها طائرات الشركة) في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

المصدر: RT + وكالات

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