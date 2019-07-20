الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعلن وقفا فوريا لرحلاتها إلى القاهرة

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور "لأسباب أمنية".

ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان :"بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـ Lufthansa، فقد أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع". ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

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وفي وقت سابق من يوم السبت، أوقفت الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) كل الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع، إلى حين الانتهاء من النظر في هذه المسألة.

ولم تفصح الخطوط الجوية البريطانية بدورها عن الأسباب التي دفعتها إلى تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة.

المصدر: تاس