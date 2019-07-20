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"حكومة الوفاق الليبية" تقرر الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

أخبار العالم العربي

Reuters
الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي
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أعلنت وزارة العدل في حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، اليوم السبت، أنها قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

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وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قرار الإفراج عن المحمودي جاء لدواع صحية، بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.

وأضافت أيضا، أن الإفراج تم استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن ذلك لا يعد بأي وجه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

وكانت السلطات التونسية سلمت المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس في مايو 2012 مشترطة ضمانات محاكمة عادلة له.

ويحاكم المحمودي وآخرون من مسؤولي النظام السابق أمام القضاء بتهم عدة تتعلق بالفساد وقمع ثورة 17 فبراير.

Reuters / Ismail Zitouny
البغدادي المحمودي - أرشيف -

المصدر: وكالات + وسائل إعلام ليبية

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