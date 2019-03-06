بالوثيقة.. الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

أصدر وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، قرارا بإخلاء سبيل البغدادي المحمودي، آخر أمين شعبية عامة "رئيس وزراء" في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

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وكتب الفيتوري في قرار الإفراج، الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة العدل على "فيسبوك": "يُفرج عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي الموجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه".

المصدر: وكالات