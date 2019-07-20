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حاكم دبي: الجزائر صنعت فرحة عربية كبيرة

أخبار العالم العربي

حاكم دبي: الجزائر صنعت فرحة عربية كبيرة
Reuters RC
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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هنأ حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعب الجزائري بفوز منتخبه لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا أمس الجمعة.

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"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر

وكتب محمد بن راشد على "تويتر" بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر والسنغال: "ألف مبروك لمحاربي الصحراء، منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية... فوز مستحق... ومباراة رائعة... وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

وكان برج خليفة قد تزين قبل أسبوعين بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف الخامس من يوليو 1962، في خطوة رمزية تبين التقارب الكبير بين البلدين.

المصدر: "تويتر"

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