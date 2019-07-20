حاكم دبي: الجزائر صنعت فرحة عربية كبيرة

هنأ حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعب الجزائري بفوز منتخبه لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا أمس الجمعة.

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وكتب محمد بن راشد على "تويتر" بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر والسنغال: "ألف مبروك لمحاربي الصحراء، منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية... فوز مستحق... ومباراة رائعة... وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر pic.twitter.com/UzghaEGhbw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 19 июля 2019 г.

وكان برج خليفة قد تزين قبل أسبوعين بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف الخامس من يوليو 1962، في خطوة رمزية تبين التقارب الكبير بين البلدين.

المصدر: "تويتر"