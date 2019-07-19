شكر الملك المغربي محمد السادس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على الجهود التي يبذلها في خدمة الحجيج وسهره على أن تؤدى شعائر الحج في أحسن الظروف.

إقرأ المزيد

وقال العاهل المغربي في رسالة نشرها موقع "عكاظ" السعودي: "إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لاستقبال ضيوف الرحمن بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان".

وأضاف: "جزاه الله خير الجزاء، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار".

يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام كانت تحدثت عن توتر العلاقة بين الرباط والرياض في الأشهر الأخيرة بعد استدعاء سفيري المغرب من السعودية والإمارات شهر فبراير المنصرم، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن العلاقات بين بلده والسعودية "قوية".

المصدر: وكالات