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ضاحي خلفان يغرد بشأن اختبارات ذكاء لـ"عيال زايد"!

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يغرد بشأن اختبارات ذكاء لـ
Reuters
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غرّد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، معلنا أن صندوق الوطن أجرى اختبارات ذكاء لأنباء زايد، مشيرا إلى أنه طلب أن تُعد النتائج في قائمة لعرضها على الشيخ محمد بن زايد.

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وشدد خلفان في السياق على أن الأذكياء يصنعون التقدم، فيما لفت في تغريدة ثانية إلى ضرورة أن تتحول درجات العقول الذكية إلى عمل في شتى المجالات.

يذكر أن "صندوق الوطن" كان أعلن في أكتوبر من العام الماضي عن إطلاق موقع إلكتروني خاص للتسجيل في اختبار للذكاء، لتحديد الطلبة الإماراتيين الموهوبين لرعايتهم مستقبلا في مبادرة أطلق عليها اسم "موهبتنا".

المصدر: تويتر + RT

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