ضاحي خلفان يغرد بشأن اختبارات ذكاء لـ"عيال زايد"!

غرّد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، معلنا أن صندوق الوطن أجرى اختبارات ذكاء لأنباء زايد، مشيرا إلى أنه طلب أن تُعد النتائج في قائمة لعرضها على الشيخ محمد بن زايد.

إقرأ المزيد وشدد خلفان في السياق على أن الأذكياء يصنعون التقدم، فيما لفت في تغريدة ثانية إلى ضرورة أن تتحول درجات العقول الذكية إلى عمل في شتى المجالات.

قام صندوق الوطن باجراء اختبارات ذكاء لعيال زايد...نتائج درجات الاذكياء جدا...طلبت منه ان يعدها في قائمة لعرضها على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان...

نحن على يقين ان الاذكياء يصنعون التقدم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 18, 2019

يذكر أن "صندوق الوطن" كان أعلن في أكتوبر من العام الماضي عن إطلاق موقع إلكتروني خاص للتسجيل في اختبار للذكاء، لتحديد الطلبة الإماراتيين الموهوبين لرعايتهم مستقبلا في مبادرة أطلق عليها اسم "موهبتنا".

لا ينبغي ان تكون العقول الذكية درجاتهم على الورق..ولكن ينبغي ان تتحول عمل يكون متميزا في شتى المجالات والطرق. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 18, 2019

المصدر: تويتر + RT