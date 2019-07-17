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رواندا تقرر فتح سفارة لها في المغرب

أخبار العالم العربي

رواندا تقرر فتح سفارة لها في المغرب
الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي
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قررت جمهورية رواندا فتح سفارة لها في المغرب، وتعيين الشيخ صالح هابيمانا سفيرا لها في الرباط.

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وهابيمانا مفتي الجمهورية الأسبق (2001-2011)، وكان يشغل حتى تعيينه في منصبه الجديد، سفيرا لبلده في مصر، حيث سيخلفه في القاهرة ألفريد كاليزا.

ويأتي هذا التعيين بعد أيام قليلة من الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الرواندية، كيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، حيث سلم خلالها رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وشهدت العلاقات بين المغرب ورواندا تحولا مهما بعد الزيارتين اللتين قام بهما كل من كاغامي للمغرب في يونيو 2016، ومحمد السادس لرواندا في أكتوبر من نفس السنة.

كما أعلنت الحكومة الرواندية إحداث سفارتين جديدتين في كل من قطر وغانا، ليصل بذلك عدد الممثليات الدبلوماسية الرواندية في الخارج إلى 39 ممثلية، 16 منها في إفريقيا.

المصدر: المغرب اليوم

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