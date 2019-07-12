 
مباشر

قطر تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع العراق والمغرب

أخبار العالم العربي

قطر تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع العراق والمغرب
RT
أعلام كل من المغرب وقطر والعراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m42l

عقد رئيس أركان الجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، اجتماعات مع مسؤولين من العراق والمغرب بحث خلالها مسألة تعزيز علاقات بلاده العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين.

إقرأ المزيد
5 اتفاقات مهمة حصيلة زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة
5 اتفاقات مهمة حصيلة زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة

واجتمع الغانم أمس الخميس مع كل من قائد الدفاع الجوي العراقي، جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية، فلاح فارس الإزيرج، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارتهما الحالية لقطر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، التقى الغانم الملحق العسكري البحري والجوي لدى سفارة المغرب في الدوحة، محمد البحري.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أنه جرت خلال اللقاء "مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".

وترتبط دولة قطر بالمملكة المغربية بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والعلمية.

وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في 5 يونيو 2017 بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته قطر، اختار المغرب ما وصفه بـ"الحياد البناء" بين الأطراف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في ذكرى وفاته.. حفيد عمر الشريف يفكر في واقٍ ذكري باسم جده