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5 اتفاقات مهمة حصيلة زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة

مال وأعمال

5 اتفاقات مهمة حصيلة زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة
Reuters
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شهدت زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة، توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، أبرزها في مجال الدفاع والطيران.

ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض فقد أبرمت الدوحة وواشنطن الثلاثاء 5 اتفاقات بحضور أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي:

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينغ" لشراء 5 طائرات شحن من طراز "بوينغ 777"

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جلف ستريم" للطيران لشراء طائرات.

- اتفاقية بين شركتي الطاقة "قطر للبترول" و"شيفرون فيليبس" للكيميائيات لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في قطر.

- إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي من طراز Patriot وNasam.

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جنرال إلكتريك" لتوفير وصيانة محركات GEnx وGE9X.

المصدر: RT

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