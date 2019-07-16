عين الأردن سفيرا جديدا له في دولة قطر بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيرا للمملكة لدى قطر.

كما تمت الموافقة على تعيين الشیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفیرا لقطر لدى الأردن.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة"، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية.

المصدر: وكالات