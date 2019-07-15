 
مباشر

مسؤول إيراني: الاتفاق على زيادة حصة الزوار لأداء مناسك الحج

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني: الاتفاق على زيادة حصة الزوار لأداء مناسك الحج
Sputnik
مكة المكرمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4mh

أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية لشؤون التنمية، محمد أزاد، عن اتفاق مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الإيرانيين خلال مناسك حج التمتع لهذا العام.

إقرأ المزيد
مسؤول بعثة الحج الإيرانية يصل إلى السعودية
مسؤول بعثة الحج الإيرانية يصل إلى السعودية

وفي تصريح له، اليوم الاثنين، أوضح أزاد أنه بعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين، تم الاتفاق على زيادة حصة إيران بمقدار 2000 زائر خلال مناسك الحج لهذا العام، من 86 ألفا و500 إلى 88 ألفا و500 زائر.

وأشار المسؤول في منظمة الحج والزيارة، إلى أن عملية تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة بدأت، في 8 يوليو الحالي.

وبين أيضا أنه تم لغاية الاثنين 15 يوليو نقل ما يزيد عن 17 ألفا و500 زائر عبر 86 رحلة جوية إلى السعودية.

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة