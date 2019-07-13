وصل يوم السبت، مسؤول بعثة الحج الإيرانية وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج، حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، على رأس وفد إلى المدينة المنورة، وذلك لإدارة شؤون الحجاج الإيرانيين.

وقال حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، في تصريح صحفي يوم الجمعة بمطار "الإمام الخميني" في طهران: "قائد الثورة الإسلامية يؤكد في تصريحاته على مسألة البراءة من المشركين، مشيرا إلى أن مراسم البراءة في عرفات أجريت بصورة جيدة خلال الأعوام الماضية وستجري في موسم العام الجاري أيضا".

وأضاف أن هنالك على الدوام شائعات بهذا الخصوص وكانت موجودة في الأعوام الماضية أيضا ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن التوافقات بين البلدين تتضمن إقامة هذه المراسم.

وتابع مسؤول بعثة الحج الإيرانية أن مسألة البراءة من المشركين لا تضر العالم الإسلامي بل تؤدي إلى تقويته، مبينا أنه حين يكون المسلمون متضامنين ومتوحدين أمام أعداء الإسلام الذين لا يريدون الوحدة للأمة الإسلامية، فإن ذلك يخدم مصلحة العالم الإسلامي.

من جانبه، صرح رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان، بأن عدد الحجاج الإيرانيين الذين توجهوا إلى الديار المقدسة بلغ لغاية الآن 10 آلاف و700 حاج.

وأضاف أن عمليات نقل الحجاج ستستمر لغاية 5 أغسطس المقبل إنطلاقا من 19 مطارا في محافظات البلاد إلى جدة والمدينة المنورة.

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين الذين سيتم إيفادهم لموسم الحج للعام 2019 يبلغ أكثر من 86 ألفا.

المصدر: وكالة "إرنا"