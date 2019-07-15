مقتل مدني وإصابة آخرين نتيجة استهداف المسلحين لمناطق في حلب السورية

قتل مدني وأصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف الفصائل المسلحة مناطق عدة داخل مدينة حلب السورية، حسبما أفاد مصدر عسكري لـ RT، مساء اليوم الاثنين.

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وأوضح المصدر أن الفصائل المسلحة المتواجدة في منطقة الراشدين غرب المدينة استهدفت حي الحمدانية و"مشروع 3000 شقة" في حلب، بقذائف الهاون والصواريخ.

فيما أوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن القصف خلف أيضا "وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة".

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش السوري "ردت على الفور مستهدفة مصادر الاعتداءات في حي الراشدين وقضت على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم مواقع ومنصات إطلاق صواريخ".

المصدر: RT + سانا