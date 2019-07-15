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بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس

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بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس
RT facebook.com/IraqiPMO
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والفلسطيني محمد اشتية
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يوم الاثنين، عن تسلم الأخير من نظيره الفلسطيني، محمد اشتية، وثيقة ملكية العراق لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس.

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وقال المكتب في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم من رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية خلال لقائه اليوم في بغداد، رسالة تتضمن وثيقة ملكية للحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في مدينة نابلس، تعبيرا من الشعب الفلسطيني وحكومته عن الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها العراقيون على أرض فلسطين".

وجاء في رسالة رئيس الوزراء الفلسطيني أن الوثيقة تؤكد أن تضحيات العراقيين من أجل فلسطين ضاربة جذورها في تاريخ البلدين.

وأشار مكتب عبد المهدي إلى أن الوثيقة والمؤرخة في 29-04-1949، تتضمن تفاصيل عن الموقع الجغرافي وعدد شهداء الجيش العراقي.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" وإيقافها.

بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس
بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس
بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس
بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس
بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس

المصدر: RT

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